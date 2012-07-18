Cyhi The Prynce – Ivy League Club Mixtape

G.O.O.D. Music’s, Cyhi The Prynce, drops his new mixtape, “Ivy League Club.”
HAAAILLL YEESS NEEGGASS!!
FINALLY IT HAPPENED – JUST BOUGHT A NEW RIDE – A CAMA ARO CONVERTIBLE.GOT APPROVED FOR 26 LARGE. BEEN 5 YRS SINCE IVE GOTTEN SHYT APPROVED, BUT NOW ALL MY CRE DIT ISHH IS GONE. ALL OF IT.
IF YOU STRUGGLING WITH THAT CRE DIT HISTORY ISHH, GET RID OF ALL DAT TODAY – CALL THESE PEEPS AT EIGHT77-257-1607 . THEY DO AMAZING WORK AND THEY ARE CHEAP AS FUUQQ. GOT RID OF ALL MY SHYYT IN NO TIME.
MY HOMEBOY WAS IN THE GUTTA TOO, AND HE CLEANER THAN ME NOW-gettin a condo!!
Hit em up – THEY WILL HELP U!!
Yooo, Track #4 goes hhhaaarrdd “Honor Roll”… and I texted this because I was rooooolling up…. “YEAH HO!!!”
this mixtape was Nice!!
HAAAILLL YEESS NEEGGASS!!
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