‘Resistance’ is futile: Muse sets fall tour dates

Hot on the heels of its successful Coachella headlining gig, Muse has set the dates for the next North American leg of it “Resistance” tour. The tour, which follows the band’s major spring arena tour—and it first headlining Madison Square Garden gig, starts Sept. 22 in San Diego and ends Nov. 6 in Cincinnati. Fan pre-sales start Wednesday, April 1, with tickets going on sale to the general public on April 24.

Below are the new dates:

9/22Â Â Â San Diego, CAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Viejas Arena

9/23Â Â Â Anaheim, CAÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Honda Center

9/25Â Â Â Los Angeles, CAÂ Â Â Â Â Â Staples Center

10/1Â Â Â Rio Rancho, NMÂ Â Â Â Â Â Â Santa Ana Star Center

10/2Â Â Â Denver, COÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Pepsi Center

10/5Â Â Â Minneapolis, MNÂ Â Â Â Â Â Target Center

10/6Â Â Â Milwaukee, WIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Bradley Center

10/8Â Â Â Oklahoma City, OKÂ Â Ford Center

10/21Â Quebec City, QCÂ Â Â Â Â Â Pepsi Coliseum

10/27Â Charlottesville, VAÂ Â Â John Paul Jones Arena

11/2Â Â Â Kansas City, MOÂ Â Â Â Â Â Sprint Center

11/3Â Â Â St. Louis, MO Scottrade Center

11/5Â Â Â Columbus, OHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Schottenstein Center

11/6Â Â Â Cincinnati, OHÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â US Bank Arena

Â