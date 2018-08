‘Justice League of America’ #1, ‘Walking Dead’ #115 top 2013 single-issue sales list

(CBR) For the 2013 year end data, Diamond provided the top 1,000 comics and the top 1,000 trade lists plus a few items in both categories from smaller publishers which fell under the top 1,000 lists. Neither the top 1,000 comics nor the top 1,000 trades lists included index values for the items. I took the total known sales for each issue over the year and used that to calculate the minimum number of estimated units each item on the list sold. As a result, the list stair steps in an odd manner which reflects the data that was and wasn’t available from the monthly lists. This year end data is more of a ballpark of how the items sold versus the usual monthly estimates based on the order index for each item.

Marvel had 498 of the items list of the top 1,000 comics for 2013 with DC taking another 410 of the slots on the list. Image was a distant third with 49 items followed by Dark Horse with 18 items and IDW Publishing with 15 items. The remaining ten items in the top 1,000 were split across Aspen with 5, Boom! Studios with 2, and Archie Comics, Dynamite Entertainment and Valiant with each of those publisher only landing a single item on the list. On the trades list, DC took 362 of the top 1,000 slots with Marvel a distant second 288 items on the list. Image had 96 items on the list, Dark Horse placed 91 items and IDW another 42. The remaining items were split across another 26 publishers.

Though the numbers in the chart below indicate that “The Walking Dead” #115 and “Justice League of America” #1 both sold 326,951 copies, I don’t think we can say they tied for first place. We can say that while we can account for more unit sales for “Justice League of America” #1 from the monthly charts, Diamond reports that “Walking Dead” #115 outsold it. The numbers are my best guess on minimum sales based on the data available. Because of that, I’ll stress that since index values were not provided for the year end list like they are for the monthly lists, these estimates are ballpark estimates and not as accurate as the monthly estimates. Top 100 comics of 2013 Qty Rank Item Code Pub Item Est Min Sales 1 AUG130518-M Image Comics Walking Dead (2003) #115 326,951 2 DEC120237-M DC Comics Justice League of America (2013) #1 326,951 3 APR130107-M DC Comics Superman Unchained (2013) #1 251,493 4 JAN130642-M Marvel Comics Guardians of Galaxy (2013) #1 217,947 5 FEB138598-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #1 209,919 6 JUL138068-M Marvel Comics Infinity (2013) #1 209,210 7 FEB130497-M Marvel Comics X-Men (2013) #1 183,294 8 JAN130627-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #1 177,461 9 DEC120608-M Marvel Comics Uncanny X-Men (2013) #1 177,461 10 MAY130128-M DC Comics Superman Unchained (2013) #2 165,754 11 APR130117-M DC Comics Batman/Superman (2013) #1 151,075 12 DEC120264-M DC Comics Batman (2011) #17 150,682 13 NOV120190-M DC Comics Batman (2011) #16 145,904 14 JUN138144-M DC Comics Batman (2011) #21 143,939 15 JUL130149-M DC Comics Forever Evil (2013) #1 143,939 16 FEB138251-M DC Comics Batman (2011) #18 137,863 17 JUN130176-M DC Comics Superman Unchained (2013) #3 136,319 18 MAY130151-M DC Comics Batman (2011) #22 132,140 19 OCT130650-M Marvel Comics Origin II (2013) #1 132,140 20 FEB130151-M DC Comics Batman (2011) #19 132,140 21 JUN130199-M DC Comics Batman (2011) #23 129,036 22 JUL130565-M Marvel Comics Infinity (2013) #2 129,036 23 MAR130201-M DC Comics Batman (2011) #20 129,036 24 OCT130656-M Marvel Comics Avengers (2012) #24 127,465 25 JUL130570-M Marvel Comics Infinity (2013) #3 125,602 26 SEP130143-M DC Comics Batman (2011) #25 125,602 27 AUG130235-M DC Comics Batman (2011) #24 124,658 28 MAR138357-M Marvel Comics Thanos Rising (2013) #1 119,442 29 NOV120628-M Marvel Comics New Avengers (2013) #1 119,442 30 JAN130653-M Marvel Comics Wolverine (2012) #1 119,442 31 DEC128234-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #2 119,442 32 NOV120161-M DC Comics Justice League (2011) #16 119,442 33 OCT130190-M DC Comics Batman (2011) #26 119,442 34 SEP130227-M DC Comics Harley Quinn (2013) #0 119,201 35 FEB138446-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #2 114,778 36 APR130589-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #10 114,778 37 JUN138143-M DC Comics Justice League (2011) #22 114,778 38 AUG130159-M DC Comics Forever Evil (2013) #2 113,924 39 JUL130658-M Marvel Comics X-Men: Battle of the Atom (2013) #1 113,924 40 AUG130735-M Marvel Comics Infinity (2013) #4 113,008 41 SEP130740-M Marvel Comics Amazing X-Men (2013) #1 112,337 42 MAY130589-M Marvel Comics Guardians of Galaxy (2013) #5 110,611 43 AUG130325-M DC Comics Sandman Overture (2013) #1 110,611 44 FEB138467-M Image Comics Jupiters Legacy (2013) #1 110,611 45 JUL130186 DC Comics Batman (2011) #23.2 110,611 46 FEB138542-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #3 110,611 47 JUL130185 DC Comics Batman (2011) #23.1 110,611 48 FEB138599-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #3 110,611 49 DEC128162-M Marvel Comics Savage Wolverine (2013) #1 110,611 50 AUG130740-M Marvel Comics Infinity (2013) #5 110,611 51 DEC120174-M DC Comics Justice League (2011) #17 110,611 52 AUG130213-M DC Comics Superman Unchained (2013) #4 110,611 53 SEP130164-M DC Comics Forever Evil (2013) #3 105,755 54 JUN130154-M DC Comics Justice League (2011) #23 103,936 55 MAY130155 DC Comics Batman (2011) #2 102,472 56 FEB138600-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #4 102,472 57 FEB130121-M DC Comics Justice League (2011) #19 102,472 58 JUL138301-M DC Comics Batman/Superman (2013) #2 102,472 59 JUL130582-M Marvel Comics Mighty Avengers (2013) #1 102,472 60 JAN138376-M DC Comics Batman Incorporated (2012) #8 102,472 61 JAN130205-M DC Comics Justice League (2011) #18 102,472 62 MAR138132-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #5 100,292 63 SEP130661-M Marvel Comics Infinity (2013) #6 100,292 64 JAN138235-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #4 99,350 65 AUG130172-M DC Comics Justice League (2011) #24 99,350 66 FEB130480-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #6 99,350 67 OCT130115-M DC Comics Forever Evil (2013) #4 99,350 68 MAR130173-M DC Comics Justice League (2011) #20 97,674 69 FEB130472-M Image Comics Walking Dead (2003) #109 96,662 70 DEC120614-M Marvel Comics Uncanny X-Men (2013) #2 96,662 71 DEC128333-M Marvel Comics Uncanny Avengers (2012) #3 96,662 72 MAR130600-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #7 96,662 73 FEB138324-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #5 96,321 74 MAR130603-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #8 96,321 75 JUL130188 DC Comics Batman (2011) #23.4 96,321 76 SEP130208-M DC Comics Superman Unchained (2013) #5 96,321 77 JUN130146-M DC Comics Justice League of America (2013) #7 94,940 78 AUG130187-M DC Comics Superman/Wonder Woman (2013) #1 94,940 79 APR130586-M Marvel Comics Age of Ultron (2013) #9 94,923 80 JAN130195-M DC Comics Justice League of America (2013) #2 94,923 81 DEC128228-M Marvel Comics Avengers (2012) #3 94,923 82 APR130137-M DC Comics Justice League (2011) #21 94,923 83 JUL138227-M DC Comics Justice League of America (2013) #6 94,923 84 MAR130615-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #9 94,003 85 SEP130170-M DC Comics Justice League (2011) #25 94,003 86 FEB138321-M Marvel Comics All New X-Men (2012) #8 92,486 87 FEB130512-M Marvel Comics Guardians of Galaxy (2013) #2 92,486 88 JUL130578-M Marvel Comics Avengers (2012) #19 92,486 89 OCT130185-M DC Comics Harley Quinn (2013) #1 92,288 90 JUL130187 DC Comics Batman (2011) #23.3 92,288 91 NOV120202-M DC Comics Detective Comics (2011) #16 92,288 92 JUN130193-M DC Comics Batman/Superman (2013) #3 90,591 93 DEC120597-M Marvel Comics Guardians of Galaxy (2013) #0.1 90,591 94 OCT130121-M DC Comics Justice League (2011) #26 90,591 95 FEB138450-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #6 89,177 96 DEC128326-M Marvel Comics All New X-Men (2012) #7 89,177 97 NOV120623-M Marvel Comics Uncanny X-Force (2013) #1 89,177 98 NOV120657-M Marvel Comics Uncanny Avengers (2012) #4 89,177 99 JAN130641 Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) 89,177 100 JUL130618-M Marvel Comics Superior Spider-Man (2013) #17 89,177

Top 50 Trade Paperbacks of 2013