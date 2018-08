Sales Report: ‘Walking Dead’ is king in October; ‘Zero Year,’ ‘Infinity’ next in line

Qty

Rank Index Price Pub Title # R Est

Sales Prev

Issue Prev

Issue

Est

Sales Delta Delta % WL

161 13.07 $2.99 DC He Man and the Masters of the Universe 6 * 16,295 -33

162 12.88 $2.99 DC He Man and the Masters of the Universe 7 16,060 6 32,734 -16,674 -50.94% 0

163 12.58 $3.99 DAR True Lives of the Fabulous Killjoys (2013) 5 15,688 4 17,712 -2,024 -11.43% 3

164 12.33 $3.99 AVA God Is Dead (2013) 2 15,367 1 26,643 -11,276 -42.32% -3

165 12.25 $3.99 BOO Regular Show (2013) 4 15,270 3 16,000 -730 -4.56% 12

166 12.14 $3.99 DE Red Sonja (2013) 4 15,129 3 15,927 -798 -5.01% 0

167 12.12 $3.99 MAR Wolverine Max (2012) 12 15,107 11 15,706 -599 -3.81% 0

168 11.97 $3.99 MAR Dexter 4 14,921 3 17,585 -2,664 -15.15% 1

169 11.83 $3.99 IDW Powerpuff Girls (2013) 2 14,750 1 38,991 -24,241 -62.17% 1

170 11.80 $3.99 MAR Marvel Universe Avengers Assemble 1.0 Syu 14,714

171 11.78 $3.99 BOO Sons of Anarchy (2013) 2 14,689 1 27,600 -12,911 -46.78% 1

172 11.78 $3.99 BOO Adventure Time Candy Capers 4 14,680 3 15,586 -906 -5.81% 0

173 11.77 $3.50 IMA Satellite Sam (2013) 4 14,667 3 16,908 -2,241 -13.25% 3

174 11.69 $2.99 DAR Star Wars Legacy II 8 14,577 7 14,923 -346 -2.32% 0

175 11.69 $2.99 DC Fables (2002) 134 14,576 133 14,638 -62 -0.42% 0

176 11.62 $3.99 DC Adventures of Superman (2013) 6 14,485 5 16,010 -1,525 -9.53% 0

177 11.58 $3.99 DC Legends of the Dark Knight (2012) 13 14,431 12 15,165 -734 -4.84% 0

178 11.53 $3.99 DC All Star Western (2011) 24 14,379 23 15,276 -897 -5.87% 0

179 11.20 $2.99 IMA Invincible (2003) 106 13,962 105 14,436 -474 -3.28% 8

180 11.07 $3.99 DC Smallville Season 11 18 13,795 17 14,153 -358 -2.53% 0

181 11.04 $1.00 DC Vertigo Essentials the Sandman 1 13,759 0

182 10.89 $3.99 IDW Star Trek Khan 1 13,574 -2

183 10.72 $2.99 IMA Spawn 236 13,369 235 15,080 -1,711 -11.35% 0

184 10.44 $2.99 DC Fairest (2012) 20 13,009 19 13,278 -269 -2.03% 0

185 10.43 $3.99 IDW Doctor Who Prisoners of Time 9 13,000 8 13,328 -328 -2.46% 3

186 10.36 $2.99 DC Batman Lil Gotham 7 12,920 6 13,654 -734 -5.38% 0

187 10.19 $2.99 IMA Nowhere Men 6 12,705 5 15,608 -2,903 -18.60% 20

188 10.14 $3.99 DE Cryptozoic Man 1 12,636 0

189 10.12 $3.99 DE Ash and the Army of Darkness 1 12,621 -1

190 10.04 $2.99 IMA Thief of Thieves 17 12,512 16 13,182 -670 -5.08% 7

191 9.90 $3.50 IMA Rat Queens (2013) 2 12,336 1 21,744 -9,408 -43.27% 0

192 9.89 $7.99 DC Witching Hour 1 12,326 0

193 9.80 $2.99 IMA Chew 37 12,215 36 12,402 -187 -1.51% 4

194 9.72 $4.99 DC Smallville Season 11 Special 3 12,116 2 12,858 -742 -5.77% 0

195 9.69 $2.99 IMA Sex 8 12,083 7 13,073 -990 -7.57% 0

196 9.62 $3.50 DAR Star Wars Dark Times Spark Remains 4 11,989 3 12,358 -369 -2.99% 2

197 9.61 $3.99 VAL Eternal Warrior (2013) 2 11,985 1 17,223 -5,238 -30.41% 0

198 9.56 $4.99 IDW Magic the Gathering Theros 1 11,920 1

199 9.53 $3.99 DC Batman Arkham Unhinged 19 11,880 18 12,983 -1,103 -8.50% 0

200 9.47 $3.50 DAR Conan the Barbarian 21 11,801 20 11,828 -27 -0.23% 0

201 9.31 $2.99 DC Federal Bureau of Physics (2013) 4 11,601 3 12,580 -979 -7.78% 0

202 9.29 $3.99 IDW Teenage Mutant Ninja Turtles Villain Microseries 7 11,585 6 9,977 1,608 16.12% 0

203 9.18 $3.99 VAL X-O Manowar (2012) 18 11,438 17 10,859 579 5.33% 0

204 9.12 $2.99 IMA Sidekick (2013) 3 11,372 2 14,532 -3,160 -21.75% 0

205 9.02 $3.99 VAL Quantum and Woody (2013) 4 11,243 3 10,734 509 4.74% 0

206 9.00 $1.00 DC Dce Essentials Wonder Woman 1 11,221 0

207 8.92 $2.99 DC Batwing (2011) 24 11,115 23 11,584 -469 -4.05% 0

208 8.82 $3.99 DE Shadow 1 * 10,989

209 8.81 $2.99 ARC Sonic the Hedgehog 253 10,982 252 10,968 14 0.13% 0

210 8.72 $3.99 IDW Star Trek Ongoing 26 10,873 25 11,388 -515 -4.52% 0

211 8.71 $3.99 DE Shadow 18 10,864 17 9,880 984 9.96% 4

212 8.69 $3.99 IDW Doctor Who (2012) v3 14 10,827 13 14,498 -3,671 -25.32% 1

213 8.67 $3.99 VAL Archer and Armstrong (2012) 14 10,811 13 9,910 901 9.09% 0

214 8.64 $3.50 IMA Peter Panzerfaust 15 10,770 14 7,714 3,056 39.62% -1

215 8.62 $3.99 AVA Uber 6 10,748 5 11,598 -850 -7.33% -3

216 8.58 $3.99 IDW Rocketeer/Spirit: Pulp Friction (2013) 2 10,692 1 12,091 -1,399 -11.57% 9

217 8.57 $3.99 VAL Harbinger (2012) 17 10,687 16 10,199 488 4.78% 0

218 8.53 $3.99 VAL Shadowman (2012) 11 10,632 10 10,064 568 5.64% 0

219 8.49 $2.99 ARC Sonic the Hedgehog 254 10,585 253 10,982 -397 -3.62% 0

220 8.45 $2.99 ZEN Grimm Fairy Tales Oz 3 10,537 2 11,119 -582 -5.23% 2

221 8.35 $2.99 DAR Itty Bitty Hellboy 3 10,404 2 11,916 -1,512 -12.69% 0

222 8.30 $3.99 DE Shadow Year One 6 10,351 5 11,476 -1,125 -9.80% 9

223 8.19 $3.50 DAR Conan People of the Black Circle 1 10,213 0

224 8.13 $2.99 DC Justice League of Americas Vibe (2013) 8 10,139 7 11,184 -1,045 -9.34% 0

225 8.08 $2.99 DC Stormwatch (2011) 24 10,068 23 10,969 -901 -8.21% 1

226 7.90 $2.99 IMA Zero (2013) 2 9,847 1 20,351 -10,504 -51.61% 0

227 7.87 $3.99 VAL Bloodshot and Hard Corps (2013) 15 9,806 14 10,225 -419 -4.10% 0

228 7.80 $3.99 AVA Extinction Parade 3 9,721 2 9,392 329 3.50% 7

229 7.77 $5.99 DAR Elfquest Final Quest Special 1 9,680

230 7.75 $1.00 DC Vertigo Essentials V for Vendetta 1 9,661

231 7.62 $3.50 DAR BPRD Hell On Earth 112 9,497 111 9,587 -90 -0.94% 0

232 7.54 $3.50 IMA Five Ghosts 6 9,399 0

233 7.53 $2.99 DC Katana (2013) 8 9,392 7 10,386 -994 -9.57% 0

234 7.52 $5.99 DC Forever Evil (2013) Director’s Cut 1 9,370 2

235 7.48 $3.50 IMA Bedlam (2012) 9 9,328 8 9,738 -410 -4.21% 11

236 7.42 $3.99 IDW Transformers More Than Meets Eye 22 9,249 21 9,258 -9 -0.10% 2

237 7.40 $3.99 IDW Transformers Robots in Disguise 21 9,220 20 9,218 2 0.02% 4

238 7.33 $3.50 DAR King Conan Hour of the Dragon 6 9,131 5 9,358 -227 -2.43% 0

239 7.32 $3.50 DAR Abe Sapien 6 9,120 5 9,676 -556 -5.75% 0

240 7.31 $2.99 DC Movement (2013) 5 9,110 4 11,095 -1,985 -17.89% 0

241 7.26 $3.99 IDW Transformers Robots in Disguise 22 9,044 21 9,220 -176 -1.91% 2

242 7.21 $3.99 DC Ame Comi Girls (2013) 8 8,991 7 9,616 -625 -6.50% 0

243 7.12 $2.99 ARC Sonic Universe 57 8,874 56 9,253 -379 -4.10% 1

244 7.12 $2.99 DC Unwritten (2009) 54 8,871 53 8,982 -111 -1.24% 0

245 7.09 $2.99 MAR Marvel Universe Hulk Agents of Smash 1 8,834 1

246 7.06 $3.99 DAR Grindhouse Doors Open At Midnight 1 8,802 0

247 7.04 $2.99 IMA Americas Got Powers 7 8,774 6 9,844 -1,070 -10.87% 20

248 6.97 $2.99 IMA Mara 6 8,685 5 9,178 -493 -5.37% 18

249 6.95 $3.99 IDW Transformers: Regeneration One (2013) 95 8,663 2

250 6.89 $2.99 DC 100 Bullets Brother Lono 5 8,591 4 8,891 -300 -3.37% 0

251 6.69 $3.50 DAR Massive 16 8,345 15 8,713 -368 -4.22% 0

252 6.63 $3.99 IDW Judge Dredd 11 8,269 10 8,618 -349 -4.05% 2

253 6.59 $2.99 IMA Sheltered (2013) 4 8,209 3 9,400 -1,191 -12.67% 1

254 6.56 $2.99 IMA Ghosted 4 8,183 3 9,373 -1,190 -12.70% 0

255 6.55 $3.99 ABS Rachel Rising 20 8,166 19 8,348 -182 -2.18% 2

256 6.54 $3.99 DC Arrow (2012) 12 8,148 11 8,621 -473 -5.49% 0

257 6.50 $3.99 IDW GI Joe (2011) 9 8,099 8 8,266 -167 -2.02% 0

258 6.49 $2.99 ARC Mega Man 30 8,086 29 8,042 44 0.55% 2

259 6.47 $3.99 IDW Danger Girl: the Chase (2013) 2 8,067 1 10,180 -2,113 -20.76% 0

260 6.41 $2.99 IMA Witchblade 170 7,990 169 7,271 719 9.89% 4

261 6.39 $3.99 DAR Halo Initiation (2013) 3 7,960 2 8,771 -811 -9.25% 0

262 6.34 $3.99 IDW Teenage Mutant Ninja Turtles New Animated Adventures 4 7,905 3 8,744 -839 -9.60% 2

263 6.13 $3.99 IDW Judge Dredd 12 7,636 11 8,269 -633 -7.66% 0

264 6.06 $3.99 DAR Edgar Allan Poes the Raven and Red Death 1 7,560 0

265 6.05 $3.99 DE Game of Thrones 17 7,545 16 7,824 -279 -3.57% 22

266 5.97 $5.99 ZEN Grimm Fairy Tales Robyn Hood Wanted 5 7,438 4 5,727 1,711 29.88% 3

267 5.92 $3.50 IMA Morning Glories 32 7,382 31 7,538 -156 -2.07% 1

268 5.92 $3.50 DAR Baltimore: the Infernal Train (2013) 2 7,374 1 8,280 -906 -10.94% 0

269 5.87 $3.99 IDW GI Joe a Real American Hero 194 7,314 193 7,314 0.00% 4

270 5.82 $2.99 UNI Spongebob Comics 25 7,254 24 6,965 289 4.15% 0

271 5.80 $2.99 IMA Invincible Universe 7 7,233 6 7,675 -442 -5.76% 0

272 5.74 $3.99 DE Shadow/Green Hornet: Dark Nights (2013) 4 7,151 3 7,454 -303 -4.06% 1

273 5.72 $3.99 IDW GI Joe a Real American Hero 195 7,135 194 7,314 -179 -2.45% -1

274 5.72 $2.99 ARC Fox 1 7,131 2

275 5.72 $2.99 IMA Bushido 1 7,124 0

276 5.71 $2.99 IMA Bounce (2013) 6 7,112 5 7,981 -869 -10.89% 0

277 5.68 $2.99 BON Simpsons Comics 206 7,082 205 6,894 188 2.73% 0

278 5.64 $4.99 IMA Cbldf Liberty 2013 Annual 7,031

279 5.64 $3.99 ZEN Grimm Fairy Tales Wonderland Ttlg 1 7,028 2

280 5.62 $3.99 DE Warlord of Mars 28 7,000 27 6,876 124 1.80% 32

281 5.61 $3.50 IMA Morning Glories 33 6,997 32 7,382 -385 -5.22% 0

282 5.61 $3.50 DAR Occultist 1 * 6,995

283 5.57 $3.99 IDW Zombie War 1 6,939 0

284 5.55 $3.99 IDW Godzilla Rulers of the Earth 5 6,920 4 6,820 100 1.47% 2

285 5.54 $3.99 AVA Crossed Badlands 37 6,901 36 6,990 -89 -1.27% 3

286 5.52 $3.99 DE Kings Watch (2013) 2 6,886 1 9,471 -2,585 -27.29% 1

287 5.52 $3.99 IDW Ghostbusters 8 6,875 7 7,097 -222 -3.13% 4

288 5.51 $3.99 BOO Robocop Last Stand 3 6,868 2 7,476 -608 -8.13% 0

289 5.49 $3.99 AVA Crossed Badlands 38 6,840 37 6,901 -61 -0.88% 2

290 5.48 $3.99 DE Mocking Dead (2013) 2 6,833 1 8,208 -1,375 -16.75% 0

291 5.47 $2.99 ZEN Grimm Fairy Tales Wonderland 16 6,820 15 6,558 262 4.00% -1

292 5.45 $3.99 IDW GI Joe Special Missions 8 6,798 7 6,957 -159 -2.29% 0

293 5.44 $2.99 ZEN Grimm Fairy Tales Grimm Fairy Tales 90 6,779 89 7,423 -644 -8.68% -1

294 5.43 $3.99 IDW Mars Attacks Judge Dredd (2013) 2 6,769 1 8,657 -1,888 -21.81% -1

295 5.41 $3.99 AVA Crossed Badlands 39 6,743 38 6,840 -97 -1.42% 0

296 5.39 $2.99 ZEN Grimm Fairy Tales Wonderland Down Rabbit Hole 5 6,718 4 7,299 -581 -7.96% 1

297 5.30 $3.99 AVA Crossed Badlands 40 6,607 39 6,743 -136 -2.02% 0

298 5.22 $3.99 DE Dejah Thoris and Green Men of Mars 7 6,510 6 6,931 -421 -6.07% 8

299 5.22 $3.99 ASP All New Fathom (2013) 3 6,508 2 7,278 -770 -10.58% 5

300 5.21 $3.99 DE Lords of Mars (2013) 3 6,491 2 7,179 -688 -9.58% 1

301 5.14 $3.99 IDW Triple Helix 1 6,412 -2

302 5.12 $3.99 BOO Bravest Warriors 13 6,387 12 6,898 -511 -7.41% 1

303 5.12 $3.99 DAR Mass Effect Foundation 4 6,376 3 6,849 -473 -6.91% 0

304 5.10 $2.99 BON Futurama Comics 69 6,358 68 6,245 113 1.81% 0

305 5.07 $2.99 DC Green Team, Teen Trillionaires (2013) 5 6,318 4 8,493 -2,175 -25.61% 0

306 5.06 $3.99 DE Mark Waid Green Hornet 6 6,302 5 6,843 -541 -7.91% 1

307 5.06 $5.99 ZEN Grimm Fairy Tales Giant Size 2013 (Unleashed Pt6) 6,302 1

308 5.04 $2.99 IMA Mind the Gap 15 6,287 14 6,350 -63 -0.99% 3

309 4.98 $3.99 IDW GI Joe Cobra Files 7 6,213 6 6,595 -382 -5.79% -2

310 4.96 $2.99 IMA Reality Check (2013) 2 6,177 1 11,152 -4,975 -44.61% 0

311 4.95 $3.99 DE Grimm 6 6,171 5 6,695 -524 -7.83% 1

312 4.95 $3.99 IDW Memory Collectors 1 6,170 -3

313 4.94 $2.99 DC Tom Strong and the Planet of Peril (2013) 4 6,155 3 6,746 -591 -8.76% 0

314 4.92 $2.99 DC Catwoman (2011) 23 * 6,132

315 4.92 $3.99 DE Warlord of Mars Dejah Thoris 30 6,127 29 6,293 -166 -2.64% 9

316 4.91 $5.99 ZEN Grimm Fairy Tales Halloween Special 2013 6,126 2

317 4.89 $3.99 IDW Other Dead (2013) 2 6,092 1 9,346 -3,254 -34.82% 2

318 4.77 $2.99 MAR Marvel Universe Ultimate Spider Man 19.0 Syu 5,941

319 4.76 $2.99 IMA Todd the Ugliest Kid On Earth 6 5,933 5 7,618 -1,685 -22.12% 0