Bad Bunny Leads The List Of 2025 Latin Grammys Nominations

The full list of nominations for the 26th Annual Latin Grammy Awards was announced today (September 17), and leading the way is Bad Bunny with a whopping 12 nods. Karol G also has three nominations, while Rauw Alejandro, Gloria Estefan, and Maluma have two each.
Manuel Abud, CEO of the Latin Recording Academy, told Billboard, “We’re pleased to present this year’s nominees for the 26th Annual Latin Grammys. The impact of Latin music continues to grow on a global level, and all the nominated artists encompass its diversity and richness while continuing to preserve the iconic sounds that make our music unique.”
The 2025 Latin Grammys are set to be broadcast live from Las Vegas on November 13 at 8 p.m. ET/PT in the US via TelevisaUnivision platforms.
Find the full list of nominations below.
2025 Latin Grammys Nominations
Record Of The Year
Alejandro Sanz — “Palmeras en el Jardín”
Bad Bunny — “Baile Inolvidable”
Bad Bunny — “DTMF”
Ca7riel & Paco Amoroso — “El Día del Amigo”
Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”
Jorge Drexler & Conociendo Rusia — “Desastres Fabulosos”
Karol G — “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória — “Ao Teu Lado”
Natalia Lafourcade — “Cancionera”
Zoe Gotusso — “Lara”
Album Of The Year
Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué?
Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
Carín León — Palabra de To’s (Seca)
Ca7riel & Paco Amoroso — Papota
Elena Rose — En las Nubes – Con Mis Panas
Gloria Estefan — Raíces
Joaquina — Al Romper la Burbuja
Liniker — Caju
Natalia Lafourcade — Cancionera
Rauw Alejandro — Cosa Nuestra
Vicente García — Puñito de Yocahú
Song Of The Year
Alejandro Sanz — “Palmeras en el Jardín”
Andrés Cepeda — “Bogotá”
Bad Bunny — “Baile Inolvidable”
Bad Bunny — “DTMF”
Ca7riel & Paco Amoroso — “El Día del Amigo”
Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”
Karol G — “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Liniker — “Veludo Marrom”
Mon Laferte — “Otra Noche de Llorar”
Natalia Lafourcade — “Cancionera”
Best New Artist
Alex Luna
Alleh
Annasofia
Camila Guevara
Isadora
Juliane Gamboa
Paloma Morphy
Ruzzi
Sued Nunes
Yerai Cortés
Best Contemporary Pop Album
Aitana — Cuarto Azul
Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué?
Elena Rose — En las Nubes – Con Mis Panas
Elsa y Elmar — Palacio
Joaquina — Al Romper la Burbuja
Best Traditional Pop Album
Andrés Cepeda — Bogotá
Jesse & Joy — Lo Que Nos Faltó Decir
Natalia Lafourcade — Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall
Raquel Sofía — Después de los 30
Zoe Gotusso — Cursi
Best Pop Song
Andrés Cepeda — “Bogotá”
Ca7riel & Paco Amoroso — “El Día del Amigo”
Nicole Zignago — “Te Quiero”
Shakira — “Soltera”
Yami Safdie & Camilo — “Querida Yo”
Best Latin Electronic Music Performance
Boza & Elena Rose — “Orion (Sistek Remix)”
Ela Minus — “QQQQ”
Imanbek & Taichu — “Ella Quiere Techno”
Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin — “Rulay en Dubai (Extended)”
Rawayana & Akapellah — “Veneka”
Best Urban/Urban Fusion Performance
Alleh & Yorghaki — “Capaz (Merengueton)”
Bad Bunny — “DTMF”
Jay Wheeler- Roma”
Tokischa & Nathy Peluso — “De Maravisha”
W Sound, Beéle & Ovy On the Drums — “La Plena (W Sound 05)”
Best Reggaeton Performance
Bad Bunny — “Voy a Llevarte Pa’ PR”
Lenny Tavárez — “Brillar”
Nicky Jam — “Dile a Él”
Rauw Alejandro & Alexis y Fido — “Baja Pa’ Acá”
Yandel & Tego Calderón — “Reggaeton Malandro”
Best Urban Music Album
Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos
Fariana — Underwater
Nicki Nicole — Naiki
Papatinho — MPC (Música Popular Carioca)
Yandel — Elyte
Best Rap/Hip Hop Song
Akapellah Featuring Trueno — “Parriba”
Arcángel — “THC”
Big Soto & Eladio Carrión — “El Favorite de Mami”
J Noa & Vakero — “Sudor y Tinta”
Trueno — “Fresh”
Best Urban Song
Álvaro Díaz & Nathy Peluso — “XQ Eres Así”
Bad Bunny — “DTMF”
Bad Bunny — “La Mudanza”
Maluma — “Cosas Pendientes”
Trueno & Young Miko — “En la City”
Best Rock Album
A.N.I.M.A.L. — Legado
Eruca Sativa — A Tres Días de la Tierra
Fito Páez — Novela
Leiva — Gigante
Marilina Bertoldi — Luna en Obras (En Vivo)
Best Rock Song
A.N.I.M.A.L. — “Legado”
Ali Stone — “TRNA”
Eruca Sativa — “Volarte”
Fito Páez — “Sale el Sol”
Renee — “La Torre”
Best Pop/Rock Album
Bandalos Chinos — Vándalos
Dani Martín — El Último Día de Nuestras Vidas
Diamante Eléctrico — Malhablado
Lasso — Malcriado
Morat — Ya Es Mañana
Renee — R
Best Pop/Rock Song
Debi Nova — “Tu Manera de Amar”
Joaquín Sabina — “Un Último Vals”
Joaquina — “No Llames Lo Mío Nuestro”
Jorge Drexler & Conociendo Rusia — “Desastres Fabulosos”
Lasso — “Lucifer”
Leiva — “Ángulo Muerto”
Best Alternative Music Album
Ca7riel & Paco Amoroso — Papota
Judeline — Bodhiria
Latin Mafia — Todos los Días Todo el Día
Marilina Bertoldi — Para Quien Trabajas Vol. I
Rusowsky — Daisy
Best Alternative Song
Bandalos Chinos — “El Ritmo”
Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”
Judeline — “Joropo”
Latin Mafia — “Siento Que Merezco Más”
Paloma Morphy — “(Sola)”
Best Salsa Album
Gilberto Santa Rosa — Debut y Segunda Tanda, Vol. 2
Issac Delgado — Mira Como Vengo
José Alberto “El Canario” — Big Swing
Los Hermanos Rosario — Infinito Positivo
Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta — Fotografías
Best Cumbia/Vallenato Album
Checo Acosta — Son 30
Karen Lizarazo — De Amor Nadie Se Muere
Los Cumbia Stars — Baila Kolombia
Peter Manjarrés & Luis José Villa — La Jerarquía
Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella — El Último Baile
Best Merengue/Bachata Album
Alex Bueno — El Más Completo
Eddy Herrera — Novato Apostador
Milly Quezada — Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana)
Best Traditional Tropical Album
Gloria Estefan — Raíces
Malena Burke & Meme Solis — Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1
Orquesta Failde — Caminando Piango Piango
Best Contemporary Tropical Album
Alain Pérez — Bingo
Mike Bahía — Calidosa
Pedrito Martínez — Ilusión Óptica
Puerto Candelaria — Fiesta Candelaria
Vicente García — Puñito de Yocahú
Best Tropical Song
Fonseca & Rawayana — “Venga Lo Que Venga”
Fonseca & Rubén Blades — “Nunca Me Fui”
Gilberto Santa Rosa — “Ahora o Nunca”
Karol G — “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Luis Enrique — “La Foto”
Techy Fatule — “Cariñito”
Víctor Manuelle — “Si Volviera Jesús”
Best Singer-Songwriter Album
Ale Zéguer — Relatos
Alejandro y Maria Laura — Dos Hemisferios
Natalia Lafourcade — Cancionera
Valeria Castro — El Cuerpo Después de Todo
Vivir Quintana — Cosas Que Sorprenden a la Audiencia
Best Singer-Songwriter Song
Camilú — “Amarte Sin Que Quieras Irte”
Joaquina — “Aeropuerto”
Natalia Lafourcade — “Cancionera”
Silvana Estrada — “Como un Pájaro”
Vicente García — “Quisqueya”
Best Ranchero/Mariachi Album
Christian Nodal — ¿Quién + Como Yo?
Mariachi Reyna de Los Ángeles — Alma de Reyna 30 Aniversario
Pepe Aguilar — Mi Suerte Es Ser Mexicano
Best Banda Album
Banda MS de Sergio Lizárraga — Edición Limitada
Julión Álvarez y su Norteño Banda — 42 18
Luis Angel “El Flaco” — 25 Aniversario (Deluxe)
Best Tejano Album
Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)
El Plan — Imperfecto, Vol. 2
Gabriella — Yo No Te Perdí
Grupo Cultura — Reflexiones
Juan Treviño — 6
Marian y Mariel — El Siguiente Paso (Live Session)
Best Norteño Album
Alfredo Olivas — “V1V0”
El Plan & Manuel Alejandro — El Plan & Manuel Alejandro
La Energía Norteña — Pasado, Presente, Futuro
Los Tigres del Norte — La Lotería
Pesado — Frente a Frente
Best Contemporary Mexican Music Album
Carín León — Palabra de To’s (Seca)
DannyLux — Leyenda
Grupo Firme — Evolución
Ivan Cornejo — Mirada
Tito Double P — Incómodo
Best Regional Song
Carín León & Maluma — “Si Tú Me Vieras”
Fuerza Regida & Grupo Frontera — “Me Jalo”
Grupo Frontera — “Hecha Pa’ Mí”
Kakalo & Carín León — “Tierra Trágame”
Los Tigres del Norte — “La Lotería”
Lupita Infante — “¿Seguimos o No?”
Best Instrumental Album
Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis — Alma en Cuba
Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán — Havana Meets Harlem
Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra — Y el Canto de Todas
Yamandu Costa — Ida e Volta
Yamandu Costa & Martín Sued & Orquestra Assintomática — Saga
Best Folk Album
Julieta Rada — Candombe
Kerreke & Daniela Padrón — Joropango
Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú — Lentamente
Susana Baca — Conjuros
Voces del Bullerengue — #Anonimas&Resilientes
Best Tango Album
Daniel Ruggiero — Piazzolla Para Orquesta Típica
Giovanni Parra Quinteto — Milonguín
José Colángelo — Colángelo… Tango
Richard Scofano & Alfredo Minetti — Shin-Urayasu
Sexteto Fantasma — La Inevitable Tentación de Ir a Contramano
Tanghetto — En Vivo 20 Años
Best Flamenco Album
Andrés Barrios — KM.0
Ángeles Toledano — Sangre Sucia
Kiki Morente — Azabache
Las Migas — Flamencas
Best Roots Song
Anita Vergara & Tato Marenco — “Ella”
Bad Bunny — “Lo Que Le Pasó a Hawaii”
Luis Enrique & C4 Trío — “Aguacero”
Monsieur Periné Featuring Bejuco — “Jardín del Paraíso”
Natalia Lafourcade — “El Palomo y la Negra”
Natalia Lafourcade & El David Aguilar — “Como Quisiera Quererte”
Best Latin Jazz/Jazz Album
Chucho Valdés & Royal Quartet — Cuba & Beyond
Hamilton de Holanda — Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC
Iván Melon Lewis Trio — Luces y Sombras
Miguel Zenón — Golden City
Paquito D’Rivera — Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne
Best Christian Album (Spanish Language)
Christine D’Clario — La Novia
Israel & New Breed — Coritos, Vol. 1
Marco Barrientos — Exaltado
Marcos Vidal — Aquí Estamos
Marcos Witt — Legado
Best Portuguese Language Christian Album
Eli Soares — Memóri4s (Ao Vivo)
Julliany Souza — A Maior Honra
Paloma Possi — Razão da Esperança
Resgate — Onde Guardamos as Flores?
Ton Carfi — Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)
Best Portuguese Language Contemporary Pop Album
Carol Biazin — No Escuro, Quem É Você?
Janeiro — Fugacidade
Julia Mestre — Maravilhosamente Bem
Liniker — Caju
Marina Sena — Coisas Naturais
Best Portuguese Language Rock or Alternative Album
Baianasystem — O Mundo Dá Voltas
Djonga — Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !
Jadsa — Big Buraco
Maria Beraldo — Colinho
Tó Brandileone — Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas
Best Portuguese Language Urban Performance
BK’ Featuring Evinha — “Só Quero Ver”
Djonga Featuring Milton Nascimento — “Demoro a Dormir”
Liniker — “Caju”
MC Hariel & Gilberto Gil — “A Dança (Ao Vivo)”
MC Tuto & DJ Glenner — “Barbie”
Best Samba/Pagode Album
Alcione — Alcione
Marcelo D2 — Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci
Mart’nália — Pagode da Mart’nália
Sorriso Maroto — Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)
Zeca Pagodinho — Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo)
Best MPB (Musica Popular Brasileira)/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira) Album
Dora Morelenbaum — Pique
Luedji Luna — Um Mar Pra Cada Um,
Rachel Reis — Divina Casca
Rubel — Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que Com Isso?
5 a Seco — Sentido
Best Sertaneja Music Album
Ana Castela — Let’s Go Rodeo
Chitãozinho & Xororó — José & Durval
Lauana Prado — Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)
Léo Foguete — Obrigado Deus
Tierry — Do Velho Testamento
Best Portuguese Language Roots Album
Camané — Camané Ao Vivo No CCB – Homenagem a José Mário Branco
Fitti — Transespacial
João Gomes, Mestrinho & Jota.pê — Dominguinho
Joyce Alane — Casa Coração
Natascha Falcão — Universo de Paixão
Best Portuguese Language Song
Julia Mestre — “Maravilhosamente Bem”
Liniker — “Veludo Marrom”
Marina Sena — “Ouro de Tolo”
Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon — “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”
Zé Ibarra — “Transe”
Best Children’s Album
Antonio Caramelo — Aventuras de Caramelo
Canticuentos & Coro de Ríogrande — Los Nuevos Canticuentos
Luis Pescetti & Juan Quintero — Buscapié
Palavra Cantada — Cenas Infantis
Rita Rosa — Jirafas
Best Classical Album
Ausiàs Parejo — Brouwer, Erena & Others: Guitar Works
Isabel Dobarro — Kaleidoscope
Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & María Dueñas — Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina
São Paulo Chamber Soloists — Radamés
Susana Gómez Vázquez — Sisters Of The Moon
Best Classical Contemporary Composition
Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel & Los Angeles Master Chorale — Revolución Diamantina – Acts I-IV
Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica — Suite de la Verde Vida Para Viola y Orquesta Sinfónica Una Visita Imaginada de Federico García Lorca a Costa Rica
Orquesta Escuela Carlos Chávez, Eduardo García Barrios & Eliot Fisk — Guitar Concerto
Best Music for Visual Media
Cabra — Original Motion Picture Soundtrack – In the Summers
Camilo Sanabria — Cien Años de Soledad (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
Federico Jusid — El Eternauta (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
Gustavo Santaolalla — Pedro Páramo (Banda Sonora de la Serie de Netflix)
Pedro Osuna — Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora de la Serie Original de Prime Video)
Best Arrangement
Brava Featuring Yaneth Sandoval — Procuro Olvidarte (Versión Sinfónica)
Cassio Vianna Jazz Orchestra — Flight 962
Cesar Orozco & Son Ahead — Camaleón
David Bisbal — Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself a Merry Little Christmas)
Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet and Friends — Bach’s Cuban Concerto for Piano and Tres
Rafael Beck & Felipe Montanaro — Sapato Velho
Best Recording Package
Abita & Chucho Valdés — Masters of Our Roots
Aitana — Cuarto Azul
Chucho Valdés & Royal Quartet — Cuba and Beyond
Leiva — Gigante
Lourdes Carhuas — Por Esas Trenzas
Songwriter Of The Year
Ale Zéguer
Edgar Barrera
João Ferreira
Mónica Vélez
Pablo Preciado
Best Engineered Album
Antonio Adolfo — Love Cole Porter
Judeline — Bodhiria
Liniker — Caju
Natalia Lafourcade — Cancionera
Pedro Emílio — Enquanto os Distraídos Amam
Producer Of The Year
Edgar Barrera
Matheus Stiirmer
Mauricio Rengifo & Andres Torres
Rafa Arcaute & Federico Vindver
Vino Tinto
Best Short Form Music Video
Bad Bunny — “El Club”
BK’ — “Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer”
Guitarricadelafuente — “Full Time Papi”
Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”
Vera GRV — “Cura Pa Mi Alma”
Best Long Form Music Video
Ca7riel & Paco Amoroso — “Papota (Short Film)”
Gaby Moreno — “Lamento (Extended Cut)”
Hodari — “Iradoh — “3 Atos de Irmandade: A Música, o Crime e a Justiça”
Mon Laferte — “Mon Laferte, Te Amo”
Varios Artistas — “Milton Bituca Nascimento”