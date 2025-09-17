Bad Bunny Leads The List Of 2025 Latin Grammys Nominations

The full list of nominations for the 26th Annual Latin Grammy Awards was announced today (September 17), and leading the way is Bad Bunny with a whopping 12 nods. Karol G also has three nominations, while Rauw Alejandro, Gloria Estefan, and Maluma have two each. Manuel Abud, CEO of the Latin Recording Academy, told Billboard, “We’re pleased to present this year’s nominees for the 26th Annual Latin Grammys. The impact of Latin music continues to grow on a global level, and all the nominated artists encompass its diversity and richness while continuing to preserve the iconic sounds that make our music unique.” The 2025 Latin Grammys are set to be broadcast live from Las Vegas on November 13 at 8 p.m. ET/PT in the US via TelevisaUnivision platforms. Find the full list of nominations below.

2025 Latin Grammys Nominations Record Of The Year

Alejandro Sanz — “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny — “Baile Inolvidable”

Bad Bunny — “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso — “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia — “Desastres Fabulosos”

Karol G — “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória — “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade — “Cancionera”

Zoe Gotusso — “Lara” Album Of The Year

Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué?

Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos

Carín León — Palabra de To’s (Seca)

Ca7riel & Paco Amoroso — Papota

Elena Rose — En las Nubes – Con Mis Panas

Gloria Estefan — Raíces

Joaquina — Al Romper la Burbuja

Liniker — Caju

Natalia Lafourcade — Cancionera

Rauw Alejandro — Cosa Nuestra

Vicente García — Puñito de Yocahú Song Of The Year

Alejandro Sanz — “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda — “Bogotá”

Bad Bunny — “Baile Inolvidable”

Bad Bunny — “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso — “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”

Karol G — “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker — “Veludo Marrom”

Mon Laferte — “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade — “Cancionera” Best New Artist

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés Best Contemporary Pop Album

Aitana — Cuarto Azul

Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué?

Elena Rose — En las Nubes – Con Mis Panas

Elsa y Elmar — Palacio

Joaquina — Al Romper la Burbuja Best Traditional Pop Album

Andrés Cepeda — Bogotá

Jesse & Joy — Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade — Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall

Raquel Sofía — Después de los 30

Zoe Gotusso — Cursi Best Pop Song

Andrés Cepeda — “Bogotá”

Ca7riel & Paco Amoroso — “El Día del Amigo”

Nicole Zignago — “Te Quiero”

Shakira — “Soltera”

Yami Safdie & Camilo — “Querida Yo”

Best Latin Electronic Music Performance

Boza & Elena Rose — “Orion (Sistek Remix)”

Ela Minus — “QQQQ”

Imanbek & Taichu — “Ella Quiere Techno”

Mr. Pauer, Villa Electronika & DJ Polin — “Rulay en Dubai (Extended)”

Rawayana & Akapellah — “Veneka” Best Urban/Urban Fusion Performance

Alleh & Yorghaki — “Capaz (Merengueton)”

Bad Bunny — “DTMF”

Jay Wheeler- Roma”

Tokischa & Nathy Peluso — “De Maravisha”

W Sound, Beéle & Ovy On the Drums — “La Plena (W Sound 05)” Best Reggaeton Performance

Bad Bunny — “Voy a Llevarte Pa’ PR”

Lenny Tavárez — “Brillar”

Nicky Jam — “Dile a Él”

Rauw Alejandro & Alexis y Fido — “Baja Pa’ Acá”

Yandel & Tego Calderón — “Reggaeton Malandro” Best Urban Music Album

Bad Bunny — Debí Tirar Más Fotos

Fariana — Underwater

Nicki Nicole — Naiki

Papatinho — MPC (Música Popular Carioca)

Yandel — Elyte Best Rap/Hip Hop Song

Akapellah Featuring Trueno — “Parriba”

Arcángel — “THC”

Big Soto & Eladio Carrión — “El Favorite de Mami”

J Noa & Vakero — “Sudor y Tinta”

Trueno — “Fresh” Best Urban Song

Álvaro Díaz & Nathy Peluso — “XQ Eres Así”

Bad Bunny — “DTMF”

Bad Bunny — “La Mudanza”

Maluma — “Cosas Pendientes”

Trueno & Young Miko — “En la City” Best Rock Album

A.N.I.M.A.L. — Legado

Eruca Sativa — A Tres Días de la Tierra

Fito Páez — Novela

Leiva — Gigante

Marilina Bertoldi — Luna en Obras (En Vivo) Best Rock Song

A.N.I.M.A.L. — “Legado”

Ali Stone — “TRNA”

Eruca Sativa — “Volarte”

Fito Páez — “Sale el Sol”

Renee — “La Torre”

Best Pop/Rock Album

Bandalos Chinos — Vándalos

Dani Martín — El Último Día de Nuestras Vidas

Diamante Eléctrico — Malhablado

Lasso — Malcriado

Morat — Ya Es Mañana

Renee — R Best Pop/Rock Song

Debi Nova — “Tu Manera de Amar”

Joaquín Sabina — “Un Último Vals”

Joaquina — “No Llames Lo Mío Nuestro”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia — “Desastres Fabulosos”

Lasso — “Lucifer”

Leiva — “Ángulo Muerto” Best Alternative Music Album

Ca7riel & Paco Amoroso — Papota

Judeline — Bodhiria

Latin Mafia — Todos los Días Todo el Día

Marilina Bertoldi — Para Quien Trabajas Vol. I

Rusowsky — Daisy Best Alternative Song

Bandalos Chinos — “El Ritmo”

Ca7riel & Paco Amoroso — “#Tetas”

Judeline — “Joropo”

Latin Mafia — “Siento Que Merezco Más”

Paloma Morphy — “(Sola)” Best Salsa Album

Gilberto Santa Rosa — Debut y Segunda Tanda, Vol. 2

Issac Delgado — Mira Como Vengo

José Alberto “El Canario” — Big Swing

Los Hermanos Rosario — Infinito Positivo

Rubén Blades Featuring Roberto Delgado & Orquesta — Fotografías Best Cumbia/Vallenato Album

Checo Acosta — Son 30

Karen Lizarazo — De Amor Nadie Se Muere

Los Cumbia Stars — Baila Kolombia

Peter Manjarrés & Luis José Villa — La Jerarquía

Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella — El Último Baile Best Merengue/Bachata Album

Alex Bueno — El Más Completo

Eddy Herrera — Novato Apostador

Milly Quezada — Live, Vol. 1 (Desde el Teatro Nacional de República Dominicana) Best Traditional Tropical Album

Gloria Estefan — Raíces

Malena Burke & Meme Solis — Malena Burke Canta a Meme Solis, Vol. 1

Orquesta Failde — Caminando Piango Piango

Best Contemporary Tropical Album

Alain Pérez — Bingo

Mike Bahía — Calidosa

Pedrito Martínez — Ilusión Óptica

Puerto Candelaria — Fiesta Candelaria

Vicente García — Puñito de Yocahú Best Tropical Song

Fonseca & Rawayana — “Venga Lo Que Venga”

Fonseca & Rubén Blades — “Nunca Me Fui”

Gilberto Santa Rosa — “Ahora o Nunca”

Karol G — “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Luis Enrique — “La Foto”

Techy Fatule — “Cariñito”

Víctor Manuelle — “Si Volviera Jesús” Best Singer-Songwriter Album

Ale Zéguer — Relatos

Alejandro y Maria Laura — Dos Hemisferios

Natalia Lafourcade — Cancionera

Valeria Castro — El Cuerpo Después de Todo

Vivir Quintana — Cosas Que Sorprenden a la Audiencia Best Singer-Songwriter Song

Camilú — “Amarte Sin Que Quieras Irte”

Joaquina — “Aeropuerto”

Natalia Lafourcade — “Cancionera”

Silvana Estrada — “Como un Pájaro”

Vicente García — “Quisqueya” Best Ranchero/Mariachi Album

Christian Nodal — ¿Quién + Como Yo?

Mariachi Reyna de Los Ángeles — Alma de Reyna 30 Aniversario

Pepe Aguilar — Mi Suerte Es Ser Mexicano Best Banda Album

Banda MS de Sergio Lizárraga — Edición Limitada

Julión Álvarez y su Norteño Banda — 42 18

Luis Angel “El Flaco” — 25 Aniversario (Deluxe) Best Tejano Album

Bobby Pulido — Bobby Pulido & Friends Una Tuya y una Mía (Vol. 1 / En Vivo)

El Plan — Imperfecto, Vol. 2

Gabriella — Yo No Te Perdí

Grupo Cultura — Reflexiones

Juan Treviño — 6

Marian y Mariel — El Siguiente Paso (Live Session) Best Norteño Album

Alfredo Olivas — “V1V0”

El Plan & Manuel Alejandro — El Plan & Manuel Alejandro

La Energía Norteña — Pasado, Presente, Futuro

Los Tigres del Norte — La Lotería

Pesado — Frente a Frente

Best Contemporary Mexican Music Album

Carín León — Palabra de To’s (Seca)

DannyLux — Leyenda

Grupo Firme — Evolución

Ivan Cornejo — Mirada

Tito Double P — Incómodo Best Regional Song

Carín León & Maluma — “Si Tú Me Vieras”

Fuerza Regida & Grupo Frontera — “Me Jalo”

Grupo Frontera — “Hecha Pa’ Mí”

Kakalo & Carín León — “Tierra Trágame”

Los Tigres del Norte — “La Lotería”

Lupita Infante — “¿Seguimos o No?” Best Instrumental Album

Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis — Alma en Cuba

Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán — Havana Meets Harlem

Rafael Serrallet & Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra — Y el Canto de Todas

Yamandu Costa — Ida e Volta

Yamandu Costa & Martín Sued & Orquestra Assintomática — Saga Best Folk Album

Julieta Rada — Candombe

Kerreke & Daniela Padrón — Joropango

Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú — Lentamente

Susana Baca — Conjuros

Voces del Bullerengue — #Anonimas&Resilientes Best Tango Album

Daniel Ruggiero — Piazzolla Para Orquesta Típica

Giovanni Parra Quinteto — Milonguín

José Colángelo — Colángelo… Tango

Richard Scofano & Alfredo Minetti — Shin-Urayasu

Sexteto Fantasma — La Inevitable Tentación de Ir a Contramano

Tanghetto — En Vivo 20 Años Best Flamenco Album

Andrés Barrios — KM.0

Ángeles Toledano — Sangre Sucia

Kiki Morente — Azabache

Las Migas — Flamencas Best Roots Song

Anita Vergara & Tato Marenco — “Ella”

Bad Bunny — “Lo Que Le Pasó a Hawaii”

Luis Enrique & C4 Trío — “Aguacero”

Monsieur Periné Featuring Bejuco — “Jardín del Paraíso”

Natalia Lafourcade — “El Palomo y la Negra”

Natalia Lafourcade & El David Aguilar — “Como Quisiera Quererte” Best Latin Jazz/Jazz Album

Chucho Valdés & Royal Quartet — Cuba & Beyond

Hamilton de Holanda — Hamilton de Holanda Trio – Live in NYC

Iván Melon Lewis Trio — Luces y Sombras

Miguel Zenón — Golden City

Paquito D’Rivera — Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne

Best Christian Album (Spanish Language)

Christine D’Clario — La Novia

Israel & New Breed — Coritos, Vol. 1

Marco Barrientos — Exaltado

Marcos Vidal — Aquí Estamos

Marcos Witt — Legado Best Portuguese Language Christian Album

Eli Soares — Memóri4s (Ao Vivo)

Julliany Souza — A Maior Honra

Paloma Possi — Razão da Esperança

Resgate — Onde Guardamos as Flores?

Ton Carfi — Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) Best Portuguese Language Contemporary Pop Album

Carol Biazin — No Escuro, Quem É Você?

Janeiro — Fugacidade

Julia Mestre — Maravilhosamente Bem

Liniker — Caju

Marina Sena — Coisas Naturais Best Portuguese Language Rock or Alternative Album

Baianasystem — O Mundo Dá Voltas

Djonga — Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto !

Jadsa — Big Buraco

Maria Beraldo — Colinho

Tó Brandileone — Reações Adversas / Ao Persistirem os Sintomas Best Portuguese Language Urban Performance

BK’ Featuring Evinha — “Só Quero Ver”

Djonga Featuring Milton Nascimento — “Demoro a Dormir”

Liniker — “Caju”

MC Hariel & Gilberto Gil — “A Dança (Ao Vivo)”

MC Tuto & DJ Glenner — “Barbie” Best Samba/Pagode Album

Alcione — Alcione

Marcelo D2 — Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci

Mart’nália — Pagode da Mart’nália

Sorriso Maroto — Sorriso Eu Gosto no Pagode Vol. 3 – Homenagem ao Fundo de Quintal (Gravado em Londres) (Ao Vivo)

Zeca Pagodinho — Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) Best MPB (Musica Popular Brasileira)/MAPB (Música Afro Portuguesa Brasileira) Album

Dora Morelenbaum — Pique

Luedji Luna — Um Mar Pra Cada Um,

Rachel Reis — Divina Casca

Rubel — Beleza. Mas Agora a Gente Faz o Que Com Isso?

5 a Seco — Sentido Best Sertaneja Music Album

Ana Castela — Let’s Go Rodeo

Chitãozinho & Xororó — José & Durval

Lauana Prado — Transcende (Ao Vivo) (Deluxe)

Léo Foguete — Obrigado Deus

Tierry — Do Velho Testamento