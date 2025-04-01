Indie

Instead Of An April Fools’ Joke, Skrillex Went Ahead And Dropped A Massive New Album

A bit over a week ago, Skrillex took to Instagram to declare, “It’s done.” What’s done? Well, yesterday, Skrillex shared a snippet of new music and wrote, “OUT TOMORROW.”

Given that yesterday’s tomorrow (also known as today) is April Fools’ Day, some skepticism would be understood, but sure enough, Skrillex delivered a new, real album today, titled F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3. It’s a big one, made up of 34 tracks and featuring contributions from folks like Dylan Brady, Boys Noise, Starrah, and many more.

Check out the F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 cover art and tracklist below.

Skrillex’s F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 Album Cover Artwork

OWSLA/Atlantic

Skrillex’s F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 Tracklist

1. Skrillex — “Skrillex Is Dead”
2. Skrillex and Hawaii Slim — “Spitfire”
﻿﻿3. Skrillex, Virtual Riot, and Nakeesha — “While You Were Sleeping VIP”
﻿﻿4. Skrillex — “Slickman”
﻿﻿5. Skrillex, Sleepnet, and Joker — “Tears Lost Drop”
﻿﻿6. Skrillex — “Things I Promised”
﻿﻿7. Skrillex and Space Laces — “Recovery”
8. Skrillex — “Andy”
﻿﻿9. Skrillex — “Squishy Clip”
﻿﻿﻿10. Skrillex and Jónsi — “Look At You”
11. ﻿﻿﻿Skrillex and Naisha — “Gulab XX”
﻿﻿﻿12. Skrillex, Zacari, Starrah, and Ilykimchi — “Momentum”
﻿﻿﻿13. Skrillex and Team EZY — “Animals Beat”
﻿﻿﻿14. Skrillex, Virtual Riot, and Nakeesha — “Mirchi Test”
﻿﻿﻿15. Skrillex — “Hold On”
﻿﻿﻿16. Skrillex, swedm®, and LOAM — “See You Again VIP”
17. Skrillex — “﻿﻿﻿Morja Kaiju VIP”
18. ﻿﻿﻿Skrillex, bgirl, PARISI, Varg2™, Whitearmor, Eurohead, and jamesjamesjames — “Korabu”
19. Skrillex — “﻿﻿﻿Redline Dash”
20. ﻿﻿﻿Skrillex, Boys Noize, and Dylan Brady — “Zeet Noize”
21. ﻿﻿﻿Skrillex and Dylan Brady — “Booster”
22. Skrillex — “﻿﻿﻿Fricky VIP”
23. ﻿﻿﻿Skrillex and LH4L — “Ultra Intro”
24. Skrillex — “﻿﻿﻿Jungundra”
25. ﻿﻿﻿Skrillex and G Jones — “Druids”
26. ﻿﻿﻿Skrillex and Wuki — “Biggy Bap”
27. ﻿﻿﻿Skrillex, NJOMZA, and swedm® — “Say Goodbye”
28. Skrillex — “﻿﻿﻿Mosquitotouille”
29. ﻿﻿﻿Skrillex and swedm® — “Baby Royal”
30. ﻿﻿﻿Skrillex, swedm®, and Badriia — “G2G”
31. ﻿﻿﻿Skrillex and Majestic — “DNB Ting”
32. Skrillex — “﻿﻿﻿San Diego VIP”
33. Skrillex — “﻿﻿﻿Voltage”
34. ﻿﻿﻿Skrillex and swedm® — “Azasu”

F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 is out now via OWSLA/Atlantic. Find more information here.

Listen To This
All The Best New R&B Music From This Week
by: Uproxx authors
All The Best New Music From This Week That You Need To Hear
by: Uproxx authors
The Best New Hip-Hop This Week
by: Uproxx authors
All The Best New R&B Music From This Week
by: Uproxx authors
All The Best New Music From This Week That You Need To Hear
by: Uproxx authors
The Best New Hip-Hop This Week
by: Uproxx authors