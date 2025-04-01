A bit over a week ago, Skrillex took to Instagram to declare, “It’s done.” What’s done? Well, yesterday, Skrillex shared a snippet of new music and wrote, “OUT TOMORROW.”
Given that yesterday’s tomorrow (also known as today) is April Fools’ Day, some skepticism would be understood, but sure enough, Skrillex delivered a new, real album today, titled F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3. It’s a big one, made up of 34 tracks and featuring contributions from folks like Dylan Brady, Boys Noise, Starrah, and many more.
Check out the F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 cover art and tracklist below.
Skrillex’s F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 Album Cover Artwork
Skrillex’s F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 Tracklist
1. Skrillex — “Skrillex Is Dead”
2. Skrillex and Hawaii Slim — “Spitfire”
3. Skrillex, Virtual Riot, and Nakeesha — “While You Were Sleeping VIP”
4. Skrillex — “Slickman”
5. Skrillex, Sleepnet, and Joker — “Tears Lost Drop”
6. Skrillex — “Things I Promised”
7. Skrillex and Space Laces — “Recovery”
8. Skrillex — “Andy”
9. Skrillex — “Squishy Clip”
10. Skrillex and Jónsi — “Look At You”
11. Skrillex and Naisha — “Gulab XX”
12. Skrillex, Zacari, Starrah, and Ilykimchi — “Momentum”
13. Skrillex and Team EZY — “Animals Beat”
14. Skrillex, Virtual Riot, and Nakeesha — “Mirchi Test”
15. Skrillex — “Hold On”
16. Skrillex, swedm®, and LOAM — “See You Again VIP”
17. Skrillex — “Morja Kaiju VIP”
18. Skrillex, bgirl, PARISI, Varg2™, Whitearmor, Eurohead, and jamesjamesjames — “Korabu”
19. Skrillex — “Redline Dash”
20. Skrillex, Boys Noize, and Dylan Brady — “Zeet Noize”
21. Skrillex and Dylan Brady — “Booster”
22. Skrillex — “Fricky VIP”
23. Skrillex and LH4L — “Ultra Intro”
24. Skrillex — “Jungundra”
25. Skrillex and G Jones — “Druids”
26. Skrillex and Wuki — “Biggy Bap”
27. Skrillex, NJOMZA, and swedm® — “Say Goodbye”
28. Skrillex — “Mosquitotouille”
29. Skrillex and swedm® — “Baby Royal”
30. Skrillex, swedm®, and Badriia — “G2G”
31. Skrillex and Majestic — “DNB Ting”
32. Skrillex — “San Diego VIP”
33. Skrillex — “Voltage”
34. Skrillex and swedm® — “Azasu”
F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 is out now via OWSLA/Atlantic. Find more information here.