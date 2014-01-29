Video: Audio Push – Turn Down

While most artists are making you turn up, Audio Push wants some people to, “Turn Down,” for a change.
MATHEW 5:5 BLESSED ARE DA MEEK:FOR THEY SHALL INHERIT DA EARTH MEEK IS DA HUMBLE ALL THESE STARS GOT DA MONEY TO LIVE THESE LAVISH WILD LIFESTYLES BUT DAT DONTT MEAN U CANT B HUMBLE AND STOP MAKIN FUN OF THOSE WHO HAVE NOTHIN CUZ ALOT OF PEOPLE DEVELOPING A REPUBLICAN STATE OF MIND WHICH THEY R BETTER THAN LESS FORTUNATE BBUT CLAIM DEMOCRAT
MATHEW 5:5 BLESSED ARE DA MEEK:FOR THEY SHALL INHERIT DA EARTH MEEK IS DA HUMBLE ALL THESE STARS GOT DA MONEY TO LIVE THESE LAVISH WILD LIFESTYLES BUT DAT DONTT MEAN U CANT B HUMBLE AND STOP MAKIN FUN OF THOSE WHO HAVE NOTHIN CUZ ALOT OF PEOPLE DEVELOPING A REPUBLICAN STATE OF MIND WHICH THEY R BETTER THAN LESS FORTUNATE BBUT CLAIM DEMOCRAT