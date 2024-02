Here Is Bad Bunny’s ‘Most Wanted’ Tour Setlist

If you were planning on attending Bad Bunny ‘s Most Wanted Tour and wanted to know which songs to practice singing along to, check out the setlist below, courtesy of setlist.fm . The setlist comes from Bad Bunny’s kickoff show at the Delta Center in Salt Lake City, Utah, where he also debuted all the merch that will be available at the remaining dates.

Bad Bunny’s Most Wanted Tour Setlist

01. “Nadie Sabe” (live debut)

02. “Monaco”

03. “Fina” (live debut)

04. “Hibiki” (live debut)

05. “Mr. October” (live debut)

06. “Mercedes Carota (live debut)

07. “Vou 787″

08. “Seda”

09. “Baticano” (Live debut)

10. “Telefono Nuevo”

11. “Tú No Metes Cabra / Pa Ti / No Te Hagas / Vuelve / Me Mata / Soy Peor”

12. “Tú No Vive Así / Chambea / Diles / 25/8″

13. “Vuelve Candy B” (live debut)

14. “Thunder Y Lightning” (live debut)

15. “Gracias Por Nada”

16. “Un X100To” (Grupo Frontera feat. Bad Bunny cover)

17. “Baby Nueva”

18. “Oerro Negro”

19. “Safaera”

20. “Yo Perreo Sola”

21. “La Santa”

22. “La Jumpa”

23. “Dákiti” (Bad Bunny & Jhay Cortez cover)

24. “Efecto”

25. “Me Porto Bonito”

26. “Un Preview”

27. “No Me Quiero Casar”

28. “Where She Goes”

Bad Bunny’s Most Wanted Tour Dates

02/23/2024 — Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

02/24/2024 — Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

02/27/2024 — Phoenix, AZ @ Footprint Center

02/28/2024 — Phoenix, AZ @ Footprint Center

03/01/2024 — San Francisco, CA @ Chase Center

03/02/2024 — San Francisco, CA @ Chase Center

03/05/2024 — Sacramento, CA @ Golden 1 Center

03/07/2024 — Portland, OR @ Moda Center

03/09/2024 — Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

03/13/2024 — Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena

03/14/2024 — Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena

03/15/2024 — Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena

03/20/2024 — Denver, CO @ Ball Arena

03/23/2024 — Minneapolis, MN @ Target Center

03/26/2024 — Kansas City, MO @ T-Mobile Center

03/28/2024 — Chicago, IL @ United Center

03/29/2024 — Chicago, IL @ United Center

03/30/2024 — Chicago, IL @ United Center

04/04/2024 — Toronto, ON @ Scotiabank Arena

04/06/2024 — Detroit, MI @ Little Caesars Arena

04/09/2024 — Washington, DC @ Capital One Arena

04/11/2024 — Brooklyn, NY @ Barclays Center

04/12/2024 — Brooklyn, NY @ Barclays Center

04/13/2024 — Brooklyn, NY @ Barclays Center

04/17/2024 — Boston, MA @ TD Garden

04/19/2024 — Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

04/20/2024 — Hartford, CT @ XL Center

04/22/2024 — Louisville, KY @ KFC Yum! Center

04/24/2024 — Tulsa, OK @ BOK Center

04/26/2024 — Austin, TX @ Moody Center

04/27/2024 — Austin, TX @ Moody Center

04/30/2024 — Houston, TX @ Toyota Center

05/01/2024 — Houston, TX @ Toyota Center

05/03/2024 — Dallas, TX @ American Airlines Center

05/04/2024 — Dallas, TX @ American Airlines Center

05/07/2024 — New Orleans, LA @ Smoothie King Center

05/10/2024 — Charlotte, NC @ Spectrum Center

05/11/2024 — Nashville, TN @ Bridgestone Arena

05/14/2024 — Atlanta, GA @ State Farm Arena

05/15/2024 — Atlanta, GA @ State Farm Arena

05/17/2024 — Orlando, FL @ Amway Center

05/18/2024 — Orlando, FL @ Amway Center

05/21/2024 — Tampa, FL @ Amalie Arena

05/24/2024 — Miami, FL @ Kaseya Center

05/25/2024 — Miami, FL @ Kaseya Center

05/26/2024 — Miami, FL @ Kaseya Center